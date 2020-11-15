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В киевском ресторане Havana провели жесткое задержание из-за работы во время выходного дня: мнения в сети разделились

В киевском ресторане Havana провели жесткое задержание из-за работы во время выходного дня: мнения в сети разделились
12:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Начиная с субботы, 14 ноября, в Украине ввели карантин выходного дня. Согласно правилам, каждую субботу и воскресенье по всей территории страны под запретом все массовые мероприятия, а также работа ТРЦ, спортивных комплексов, бассейнов, учреждений культуры, отелей (кроме тех, которые предоставляют социальные услуги).

Однако подчинись решению Кабмина не все предприниматели.

Один из ресторанов в Соломенском районе Киева решил продолжить работу в выходные. Все закончилось полицейским штурмом. 

Один из пользователей Facebook рассказал, что активисты решили проверить работает ли заведение, заказали столик, зашли, вызвали полицию, а когда тех не пускали в ресторан и активистов не хотели выпускать, они дополнительно позвонили и указали, что есть ситуация с удержанием группы людей.

В сети неоднозначно отреагировали на этот случай. Кто-то поддерживал владельцев ресторана, которые нарушили правила карантина. Другие начали говорить о том, что все находятся в равных условиях, поэтому ресторан должен быть закрыт.

В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото

"Что-то я не помню что бы в Велюре паковали мордой в пол. Друзьям - все, врагам - закон?", - написал один из пользователей, вспомнив о ресторане народного депутата Николая Тищенко.

"Если не работать, то всем. Это по крайней мере по-честному. Есть решение правительства. Обоснованное Минздравом. И оно должно выполняться", - написал другой пользователь.

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Киев, Карантин, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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