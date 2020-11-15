Голосование без паспорта и нехватка урн: как проходит второй тур местных выборов в Украине

В семи городах Украины проходит второй тур местных выборов. Не обошлось и без ряда несоответствий. К примеру, в Приморском районе Одессы полиция зафиксировала несвоевременное открытие избирательного участка.

"Из-за ненадлежащего выполнения секретарем одной из избирательных комиссий Приморского района своих обязанностей по работе с избирательной документацией, комиссия открылась с опозданием", — говорится в сообщении.

Также множество нарушений на одесских участках зафиксировали наблюдатели гражданской сети ОПОРА. В частности, на одном из участков вместо двух членов комиссии работал один, на другом выдали бюллетени по загранпаспорту и военному билету. Еще одна комиссия отличилась тем, что вскрыла сейф раньше времени.

Наблюдатели от ОПОРЫ заметили нарушения также и в других городах Украины.

В Луцке (Волынская обл.) На двух избирательных участках комиссии не вели протоколов утреннего заседания. На одном из участков комиссия не объявила количества избирателей и бюллетеней. По протоколу ответили, что оформят его позже.

На избирательных участках в Каменце-Подольском (Хмельницкая обл.) не хватает урн для голосования. На одном из участков члены комиссии решили не использовать ящик из-за повреждения, поэтому заклеили ее скотчем, перевернули и отставили в сторону.

В городе Украинка (Киевская обл.) на одном из участков секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов почти с начала рабочего процесса, не дождавшись завершения голосования,