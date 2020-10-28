В Украине заговорили о смене правительства после местных выборов

Стоит ли ждать внеочередных выборов в ВР, покажет ситуация с правительством. Кабмин может ждать как смена отдельных министров, так и полное обновление.

Об этом "Телеграф" сообщил политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян.

Грядущие изменения в Кабмине политолог назвал ключевым индикатором, который покажет, доработает ли парламент до конца каденции в нынешнем составе, или его ждут внеочередные выборы.

"В зависимости от того, люди из каких групп зайдут в новый Кабмин, кто станет премьером, станет ясно, насколько ситуация с возможными внеочередными парламентскими выборами тревожит президента. И какой - плохой или очень плохой сценарий он выберет", – считает Саакян.

Также эксперт подчеркнул, что многое на политической арене будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. По его мнению, эпидемиологическая обстановка может "обнулить карты", которые есть на руках политических элит.

"Эпидемия способна кардинально изменить и социальную и экономическую ситуацию, приведя к новой электоральной картографии", – уверен Саакян.

Ранее главред "Телеграфа" Ярослав Жаренов в своей колонке выразил мнение, что Зеленский может отправить в отставку Кабмин Шмыгаля до весны следующего года.

Подробнее прогнозы экспертов о влиянии результатов местных выборов читайте в материале "Телеграфа": Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?