Слабым там не место: Зеленский ответил на слухи о ротациях в Кабмине

Президент Украины рассказал, будут ли увольнения в Кабмине.

Глава украинского правительства Владимир Зеленский, подтвердил слухи о том, что в Кабинете министров будут изменения.

Об этом президент Украины рассказал во время своего интервью Осень-2020.

На вопрос: "полетят ли головы", Зеленский ответил утвердительно: "головы полетят".

Тем не менее полную замену всех в Кабмине никто не рассматривает.

На данный момент при содействии премьер-министра Украины ведется мотиторинг качества роботы каждого.

"Самые слабые будут уходить", заявил президент, отмечая, что уже сейчас имеются несколько кандидатур, которых вероятно уволят.

Полное видео с интервью президента Украины Владимира Зеленского Осень-2020:

Стоит напомнить, ранее Зеленский сообщил, будет ли опять в Украине жесткий карантин.

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