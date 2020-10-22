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Четверг, 22.10.2020
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Зеленский дал новое обещание по возвращению жесткого карантина в Украине

Зеленский дал новое обещание по возвращению жесткого карантина в Украине
16:08 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины успокоил граждан своим разъяснением по поводу карантина.

За сутки 21 октября в Украине зафиксировали более 7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, тем не менее в стране пока не планируют вводить усиленный карантин.

Об этом в своем интервью для четырех украинских телеканалов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, на данный момент максимум усилий направлено на решение вопросов по обеспечению медучреждений дополнительным оборудованием и поиском нужного количества врачей.

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского:

Стоит также напомнить, что на этой неделе президент Украины угрожал ввести карантин при 9,5 тыс. заболевших за сутки.

Читайте также в материале "Телеграф": В МОН рассказали, как будут учится школьники после осенних каникул в Украине?

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Украина, Карантин, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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