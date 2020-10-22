"Опять теплая ванна": украинцы встретили смехом "откровенное" интервью Зеленского перед выборами

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам.

Как сообщает Офис президента в социальных сетях, запись разговора будет показана в четверг, 22 октября, в эфире телеканала «Украина» в 18.00, «1+1» — в 18.25, ICTV — в 20.20, «Интер» — в 23.00.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала интервью Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам «фактически самым открытым», «без ограничений и цензуры» и «почти без планирования».

«Что интересно — динамика и эмоциональность разговора. Интервьюеры то и дело ставили уточнения и новые вопросы. Обсуждали каждую проблему до мелочей. Владимир Зеленский, как всегда, искренен до последней капли. Раз за разом у президента возникают эмоции, и новые рассказы все больше поражают тележурналистов», — пишет Юлия Мендель на своей страничке в соцсетях.

По ее словам, атмосфера была «буквально наэлектризованной информацией, динамичностью, заинтересованностью».

В комментариях под ее постом заметили, что Зеленский общался с представителями четырех каналов «как в старые добрые времена». На что Мендель ответила, что это — «единственная схожесть со „старыми“ временами».

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк о интервью президента:

"Нужно обладать очень сильной волей, чтобы в нашем обществе вести доверительную дискуссию... Четыре крупных канала. Четыре отличных телеведущих. Четыре сета вопросов с расширениями). Никаких ограничений и предварительных согласований. Я же говорил, что с этим Президентом будет все совсем иначе. Что будет много возможностей задать сложные вопросы. Если, конечно, мы (и журналисты) готовы слышать ответы".

Украинский журналист Юрий Смирнов: "Сегодня премьера нового сезона. Вам зашедшего лучше к этому? Первый из Ющенко в главной роли я не смотрел. А вот серия второго сезона под названием «Пеньки в резиденции» - моя любимая. Интересно, будут ли какие-то новые сценарные ходы в этом сезоне?"

В сети Facebook пользователи также отреагировали: "Смешно", "Пиарся - непиарся уже никто не верит", "Очень грамотное бла-бла-бла", "Дежурные вопросы, дежурные "журналисты", дежурные ответы", "Вчера в Раде, сегодня в езде, что же будет завтра?".

Напомним, 20 октября в Верховной Раде Зеленский обратился к украинцам с ежегодным обращением. "Телеграф" транслировал online выступление президента, предлагаем и вам посмотреть полностью видео выступления Владимира Зеленского.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса прокоментировал изданию "Телеграф" выступление Зеленского в Верховной Раде.