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"Опять теплая ванна": украинцы встретили смехом "откровенное" интервью Зеленского перед выборами
11:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам.

Как сообщает Офис президента в социальных сетях, запись разговора будет показана в четверг, 22 октября, в эфире телеканала «Украина» в 18.00, «1+1» — в 18.25, ICTV — в 20.20, «Интер» — в 23.00.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала интервью Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам «фактически самым открытым», «без ограничений и цензуры» и «почти без планирования».

«Что интересно — динамика и эмоциональность разговора. Интервьюеры то и дело ставили уточнения и новые вопросы. Обсуждали каждую проблему до мелочей. Владимир Зеленский, как всегда, искренен до последней капли. Раз за разом у президента возникают эмоции, и новые рассказы все больше поражают тележурналистов», — пишет Юлия Мендель на своей страничке в соцсетях.

По ее словам, атмосфера была «буквально наэлектризованной информацией, динамичностью, заинтересованностью».

В комментариях под ее постом заметили, что Зеленский общался с представителями четырех каналов «как в старые добрые времена». На что Мендель ответила, что это — «единственная схожесть со „старыми“ временами».

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк о интервью президента:

"Нужно обладать очень сильной волей, чтобы в нашем обществе вести доверительную дискуссию... Четыре крупных канала. Четыре отличных телеведущих. Четыре сета вопросов с расширениями). Никаких ограничений и предварительных согласований. Я же говорил, что с этим Президентом будет все совсем иначе. Что будет много возможностей задать сложные вопросы. Если, конечно, мы (и журналисты) готовы слышать ответы".

Украинский журналист Юрий Смирнов"Сегодня премьера нового сезона. Вам зашедшего лучше к этому? Первый из Ющенко в главной роли я не смотрел. А вот серия второго сезона под названием «Пеньки в резиденции» - моя любимая. Интересно, будут ли какие-то новые сценарные ходы в этом сезоне?"

В сети Facebook пользователи также отреагировали: "Смешно", "Пиарся - непиарся уже никто не верит", "Очень грамотное бла-бла-бла", "Дежурные вопросы, дежурные "журналисты", дежурные ответы", "Вчера в Раде, сегодня в езде, что же будет завтра?".

 
 

Напомним, 20 октября в Верховной Раде Зеленский обратился к украинцам с ежегодным обращением. "Телеграф" транслировал online выступление президента, предлагаем и вам посмотреть полностью видео выступления Владимира Зеленского.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса прокоментировал изданию "Телеграф" выступление Зеленского в Верховной Раде.

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Журналисты, Зеленский, Интервью, Украинские телеканалы, Юлия Мендель, Осень 2020, Михаил Подоляк.

Автор:

Телеграф
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