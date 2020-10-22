Зеленский объяснил, зачем ему всеукраинский опрос и что он будет делать с его результатами

Президент рассказал о причинах проводения опроса на 25 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский расскзал, что проведение всеукраинского опроса 25 октября очень важно, посколько это приблизит страну к народовластию. Обещание о проведении опроса он оглашал в своей предвыборной программе.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам Зеленского, ему очень важно знать мнение людей, чтобы лучше "почувствовать народ".

Опрос 25 октября

Сам всеукраинский опрос даст президенту Украины дополнительный аргумент, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство.

Глава государства отметил, что такой формат проведения, даст возможность узнать мнение как можно большего количества граждан.

На пример, если будет утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных, это может стать аргументом для нардепов принять соответствующие изменения в законодательство.

"Депутаты увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как Президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Совета, и народа", - заявил он.

На проведение общенационального опроса 25 октября не выделять средств из госбюджета.

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