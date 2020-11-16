Зверское изнасилование и пытки полицейскими в Кагарлыке: стало известно о новых случаях

25 мая 2020 года украинцев потрясла новость о том, что в Кагарлицком отделении полиции пытали, а затем изнасиловали женщину. После того, как началось досудебное расследование в Государственное бюро расследований начали поступать обращения от других пострадавших.

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

В ведомстве сообщили, что досудебное расследование по делу о пытках со стороны бывших работников Кагарлицкого ОП завершено.

"После начала досудебного расследования по данному факту в Государственное бюро расследований стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые ранее происходили в указанном отделении полиции", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, резонансное происшествие произошло 23 на 24 мая.

25 мая правоохранители задержали двух полицейских отделения полиции в Кагарлыке. Обеих подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.

Однако 27 октября, один из фигурантов вышел на свободу.