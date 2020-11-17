Ужгород освободил предпринимателей от налогов на время карантина

В то время, как в Украине ввели карантин выходного для, в Ужгороде местные власти пошли на встречу предпринимателям и освободили их от налогов во время карантина.

Об этом сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев на своей странице в Фейсбук.

По его словам, на внеочередной сессии горсовета было принято решение, согласно которому на последний месяц 2020 года был освобожден малый и средний бизнес от уплаты земельного налога за оренду коммунального имущества. Также до конца карантина возобновили действие решения горсовета об освобождении от уплаты за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов.

"Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям «удержаться на плаву» в эти нелегкие для всего мира месяца пандемии", - отметил Богдан Андреев.

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