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А потом асфальтировать и менять трубы: в Киеве с первым снегом занялись "стрижкой бюджета" (видео)

А потом асфальтировать и менять трубы: в Киеве с первым снегом занялись "стрижкой бюджета" (видео)
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Вечером 17 ноября в Киеве выпал первый снег. А уже утром 18 ноября жители одного из спальных районов Киева проснулись под жужжание триммеров для стрижки травы.

Об этом пишут пользователи на канале "Киев Оперативный" в Telegram.

Работники коммунальной службы решили вернуться к своим летним обязанностям.

Житель Киева заснял на видео двух мужчин, которые как ни в чем не бывало косят траву, покрытую снегом.

Люди под этим постом смеются: "Бюджет на стрижку выделили надо стричь, а дороги начали вчера вечером в снег латать". "Стригут бабло". "Значит будут асфальтировать, а потом менять трубы". "Там все хуже. Выполнил работу - ну назовут дураком. Не выполнил - сел за растрату бюджетных средств", "Обычно в конце года выделяются бюджетные деньги, нужно что-то провести по бумагам какие-то услуги/закупки, коррупция-с". "Топливо летнее списывают". "Чтобы снег ровнее ложился. Красиво..".

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Все по теме:

Киев, Снег, Первый снег, Комунальщики, Ноября, Косят траву.

Автор:

Телеграф
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