Часть полицейских из скандально известного отделения в Кагарлыке повысили: открылись подробности

Полицейским из Кагарлыка провели не переаттестацию, а опрос. Уволили только подозреваемых в изнасиловании и пытках, зато большинство сотрудников Кагарлыкского отделения перевели в Обуховский. Часть из них даже повысили.

Когда история с надругательством над женщиной в отделении полиции получила огласку, профильный комитет Рады собрался на внеочередное заседание в закрытом режиме. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал нардеп Андрей Осадчук.

Туда, по его словам, вызвали представителей ГБР и прокуратуры. Национальная полиция, а также министр внутренних делАрсен Аваков отреагировали на это якобы нормально: сказали, что все будут уволены, а участок в Кагарлыке ликвидируют.

"Другие работники не могли не знать о способах работы своих коллег. В Кагарлыке, если я не ошибаюсь, работало до 70 человек. Мы понимаем, что это был случай не только с пострадавшей Нелей. Следствие уже установило, что случаев издевательства было много", – отметил Осадчук.

Нам обещали, что по меньшей мере всех уволят. По состоянию на сегодня произошло все совсем не так. Уволили и фактически привлекли к ответственности только непосредственных исполнителей", – подчеркнул он.

При этом переаттестацию сотрудников практически не проводили. По словам нардепа, она была больше похожа на опрос.

Напомним, 25 мая 2020 года украинцев потрясла новость о том, что в Кагарлыкском отделении полиции пытали, а затем изнасиловали женщину.

Затем 27 октября судья Голосеевского районного суда в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, бывшего полицейского - фигуранта дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыке.