Отец умер, отдав "свой" кислород сыну: нашумевшая история получила неожиданное продолжение

Отец и сын попали в больницу №3 в городе Белая Церковь Киевской области с диагнозом COVID-19. В сутки им давали кислород на 15 минут. В результате мужчина отдал свои минуты сыну и погиб.

О трагедии рассказала волонтер Дана Яровая на своей фейсбук-странице.

Однако через некоторое время после разговоров с журналистами и волонтерами Данна меняет свое мнение.

"К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть давали ее мужу кислород или нет, отказался он от него или нет, умер он от отсутствия кислорода или по другой причине - я не могу," - пишет волонтер.

По ее словам, она поддалась эмоциям и пожалела вдову, которая похоронила мужа.

"Все эти дни, я разными путями пыталась получить дополнительную информацию от вдовы. Она мне точно подтвердила, что речь идёт именно об третьей больнице. Она мне в очередной раз подтвердила, что все было именно так, но уже сегодня мне было сказано, что если я опубликую фамилию, она подаст на меня в суд."- добавила Дана.

Напомним, доцент Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабар, которая совсем недавно, находясь в больнице жаловалась на острый дефицит кислорода в 1-й городской больнице города Житомир, 17 ноября скончалась от осложнений COVID-19.