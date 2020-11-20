Мужчина забросал гранатами квартиру бывшей жены: очевидцы раскрыли подробности происшествия (видео)

20 ноября в Харькове мужчина забросал квартиру бывшей жены гранатами после чего сам подорвался на одной из них. В сети всплыли новые подробности жуткого инцидента.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ВЕХА (Харьков).

По предварительным данным, было три взрыва гранат: один в квартире, второй на лестнице, третий у него в руке.

Свидетель проишествия, сосед женщины на проспекте Гагарина, сообщил, что ссора произошла из-за алиментов, мужчина (который подорвался) является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Пострадавшую женщину зовут Екатерина, сообщалось, что бывший муж ей уже давно угрожал расправой.

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