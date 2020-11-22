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Машина "сбежала" с парковки, а водитель заявил об угоне: курьезный случай попал на видео

Машина "сбежала" с парковки, а водитель заявил об угоне: курьезный случай попал на видео
03:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве водитель оставил машину на парковке возле магазина, а вернувшись не обнаружил его на месте. Первым делом, он сообщил в полицию об угоне. Однако, как оказалось, автомобиль "самостоятельно" уехал с места парковки. 

О курьезном случае сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. 

"Патрульные, прибывшие на место происшествия, получили от дежурного информацию, что похожий автомобиль только что вызвал ДТП с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что происшествие произошло на проспекте Науки. 

"Как выяснили патрульные, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз. В результате чего Ford отправился в самостоятельное путешествие и попал в ДТП", - написали в полиции, добавив, что на водителя составили протокол по ст.124 (нарушение ПДД, приведшее к ДТП) КУоАП. 

Как сообщалось ранее, новоизбранные депутаты пытались заехать в подъезд на своем джипе. Из-за этого их исключили из партии

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Киев, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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