Попавших в скандал с Гелендвагеном депутатов выгнали из партии

Во Львовской области двое депутатов лишились членства в партии "Европейская Солидарность" за попытку заехать по лестнице в подъезд многоэтажки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Евросолидарности".

"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Кроме того, Совет Львовской областной организации Партии обратилась к Солонковской ОТО с требованием освободить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТО и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

Как известно, ночью 20 ноября в городе Пустомыты Львовской области 3 мужчин, среди которых были депутаты Андрей Жидачек и Николай Пущак, решили заехать по ступеням под самую дверь подъезда.

Действия депутатов засняла скрытая камера. На видео видно, как во двор заезжает авто, проходит стоянку и на несколько минут останавливается перед входом в подъезд. Через некоторое время Mercedes трогается с места и начинает ехать к двери подъезда по лестнице.