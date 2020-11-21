История с заехавшими в подъезд на Гелендвагене депутатами получила продолжение

Андрей Жидачек на своей странице в Фейсбук заявил, что во всем виноват водитель, который был за рулем автомобиля. По его словам, он не отреагировал на требование депутатов остановиться и поехал по лестнице. Кроме того, на водителя заявили в полицию.

"Печально, что водитель моего друга Николая Пущака, который был за рулем, не послушал ни меня, ни Николая и, невзирая на наши просьбы и запреты самовольно выехал на лестницу ... мы этого так не оставим! Уже сегодня на водителя заявлено в полицию, (протокол непременно опубликую, когда получу)", говорится в сообщении Жидачека.

Напомним, во Львовской области ночью 20 ноября 3 мужчин пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки. Среди них были новоизбранные местные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Пущак и Андрей Жидачек.

Развлечения депутатов попали на камеры. На видео видно, как во двор заезжает авто, проходит стоянку и на несколько минут останавливается перед входом в подъезд. Через некоторое время Mercedes трогается с места и начинает ехать к двери подъезда по лестнице.

Со второй попытки машине удалось подняться по лестнице на крыльцо дома.