На злосчастном перекрестке в Киеве разбились сразу три машины, есть пострадавшая (фото)

В Киеве на перекрестке Газопроводной и Кольцевой произошло тройное ДТП.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Київ Оперативний".

"Около 17:40 на перекрестке улиц Газопроводная и Большая Кольцевая опять произошла серьезная авария между автомобилями "Лада", "KIA" и "Toyota", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель "Лады" не предоставил преимущества в движении двум другим автомобилям, из-за чего все три вылетели с дороги.

В ДТП пострадала водитель KIA. Ее госпитализировали в больницу.

В сообщении отмечается, что подобные аварии на этом перекрестке случаются довольно часто.

Как сообщалось ранее, в Киеве на проспекте Лобановского водитель врезался в стоянку общественного транспорта. А на трассе Одесса-Новоазовск в ДТП попал автомобиль наблюдателей сети ОПОРА.