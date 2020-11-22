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На злосчастном перекрестке в Киеве разбились сразу три машины, есть пострадавшая (фото)

На злосчастном перекрестке в Киеве разбились сразу три машины, есть пострадавшая (фото)
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Киеве на перекрестке Газопроводной и Кольцевой произошло тройное ДТП. 

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Київ Оперативний". 

"Около 17:40 на перекрестке улиц Газопроводная и Большая Кольцевая опять произошла серьезная авария между автомобилями "Лада", "KIA" и "Toyota", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что водитель "Лады" не предоставил преимущества в движении двум другим автомобилям, из-за чего все три вылетели с дороги. 

В ДТП пострадала водитель KIA. Ее госпитализировали в больницу. 

В сообщении отмечается, что подобные аварии на этом перекрестке случаются довольно часто. 

Как сообщалось ранее, в Киеве на проспекте Лобановского водитель врезался в стоянку общественного транспорта. А на трассе Одесса-Новоазовск в ДТП попал автомобиль наблюдателей сети ОПОРА

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Киев, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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