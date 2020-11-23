В Голосеевском лесу нашли человеческую руку

В понедельник, 23 ноября, в Киеве, в Голосеевском парке нашли человеческую руку.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев Сейчас.

По предварительным данным, человеческая рука была найдена прямо посреди тропинки в парке.

Ссылаясь на предоставленные данные, рука пренадлежит мужчине, ориентировочный возраст которого - 35-40 лет.

Остальные подробности сейчас выясняют специалисты.

Стоит напомнить, что совсем недавно 22 ноября в этом же парке, в общественном туалете, был найден полураздетый труп женщины.

Тем не менее, это не единственный подобный случай в Голосеевском лесу, 13 ноября там же произошло жуткое убийство.

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