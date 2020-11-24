Появилось видео момента жесткого ДТП под Киевом, где пострадали шесть человек и ребенок

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 ноября. Киевлянка управляя автомобилем «Nissan» во время маневра поворота не предоставил преимущества в движении легковушке «Mercedes». В результате аварии водители и пассажиры обоих автомобилей получили травмы. Также появилось видео момента жесткого ДТП под Киевом.

Об этом информирует Телеграмм канал "Киев Оперативный".

В общем пострадали семь человек, среди них несовершеннолетний. На месте происшествия работали медики скорой. 4 человек пришлось госпитализировать. Остальным врачи оказали помощь без поездки в медицинское учреждение.

Кроме того, полиция открыла уголовное производство по факту дорожной аварии в Вишгородоському районе.

Напомним, в понедельник, 23 нобря, на проспекте Академика Глушкова в Киеве произошла авария с участием автомобилей ВАЗ, КІА Niro, Fiat и KIA Sportage.