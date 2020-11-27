Скачать
Пятница, 27.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 27 ноября: возможные даты введения локдауна и отсрочка повышения "минималки"
Итоги дня 27 ноября: возможные даты введения локдауна и отсрочка повышения "минималки"
Минус один: Украина обновила список стран "красной зоны"
Минус один: Украина обновила список стран "красной зоны"
Что делать если маска вызывает аллергию: врач-анастезиолог озвучил решение
Что делать если маска вызывает аллергию: врач-анастезиолог озвучил решение
Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине
Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине

Карантинная "черная пятница": появились фото из полного людей без масок ТРЦ Киева

Карантинная "черная пятница": появились фото из полного людей без масок ТРЦ Киева
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

27 ноября в мире и в Украине проходит "черная пятница", в связи с чем многие заведения и магазины предлагают своим клиентам приобрести товары и услуги с огромными скидками. 

Однако при этом многие посетители не соблюдают противоэпидемические меры и забывают о надобности носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. 

Подобная ситуация произошла и в столичном ТРЦ "RiverMall", фотографии оттуда обнародованы в Телеграм-канале "Политика Страны". 

"Карантинная "черная" пятница в ТРЦ "RiverMall" в самом разгаре. Если о масках большая часть людей не забыла, то  дистанцию  никто не соблюдает. Людей очень много, так как завтра ТРЦ работать не будет - карантин выходного дня", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, в правительстве рассматривают несколько вариантов для введения в Украине жесткого карантина. А глава Минздрава объяснил поможет ли локдаун остановить коронавирус

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Карантин, ТРЦ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Брауни на столе нет, значит фоткал Ермак": конфуз Зеленского с родителями породил новые мемы и фотожабы
02 Слив дочери Путина - результат войны внутри ФСБ, в России реально могут устроить дворцовый переворот
03 Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал
04 Власти Украины готовят локдаун: журналисты узнали даты
05 Вскрытие показало причину смерти Марадоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правда ли локдаун может &quot;свести в ноль&quot; COVID-19 в Украине
Правда ли локдаун может "свести в ноль" COVID-19 в Украине
Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ
Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ
Подготовка полным ходом: для украинцев срубят 500 тысяч елок
Подготовка полным ходом: для украинцев срубят 500 тысяч елок
MONATIK, Ласточкин и DOROFEEVA: чем будет удивлять суперфинал &quot;Танців з зірками&quot;
MONATIK, Ласточкин и DOROFEEVA: чем будет удивлять суперфинал "Танців з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь