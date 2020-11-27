Карантинная "черная пятница": появились фото из полного людей без масок ТРЦ Киева

27 ноября в мире и в Украине проходит "черная пятница", в связи с чем многие заведения и магазины предлагают своим клиентам приобрести товары и услуги с огромными скидками.

Однако при этом многие посетители не соблюдают противоэпидемические меры и забывают о надобности носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Подобная ситуация произошла и в столичном ТРЦ "RiverMall", фотографии оттуда обнародованы в Телеграм-канале "Политика Страны".

"Карантинная "черная" пятница в ТРЦ "RiverMall" в самом разгаре. Если о масках большая часть людей не забыла, то дистанцию никто не соблюдает. Людей очень много, так как завтра ТРЦ работать не будет - карантин выходного дня", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в правительстве рассматривают несколько вариантов для введения в Украине жесткого карантина. А глава Минздрава объяснил поможет ли локдаун остановить коронавирус.