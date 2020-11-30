Курьера засекли на необычной доставке в Киеве (видео)

На фоне карантина выходного дня в Украине приобрели популярность сервисы по доставке продуктов питания, а в Киеве заметили курьера, который продемонстрировал, как выглядит "доставка будущего".

Курьезными кадрами поделился паблик "Вартові еспресо" в Facebook.

"Доставка будущего. В Киеве мужчина осуществлял доставку еды достаточно необычным способом. А что делать, когда конкуренция большая?", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 29 ноября зафиксировано более 722 тысяч больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Наибольшее число инфицированных проживают в городе Киев.

Тем временем, власти страны рассматривают вариант введения жесткого карантина на новогодние праздники. Однако в "Слуге народа" говорят, что это может быть "интеллектуальный" локдаун.