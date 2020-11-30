Крушение Ан-26 под Чугуевом: в «Укроборонпроме» рассказали про итоги расследования

По результатам служебного расследования, которое провел "Укроборонпром" относительно обслуживания АН-26, который потерпел катастрофу возле Чугуева, не было обнаружено никаких нарушений при ремонте самолета.

Об этом сообщил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина.

Как рассказал Фоменко, двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", которая не входит в периметр "Укроборонпрома".

"410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, были сделаны определенные выводы касательно технологических процессов. По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода", - сказал Фоменко.

Напомним, из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице.