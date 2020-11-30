Рождество во Львове отменять нельзя: Садовой намекнул на планы устроить демарш из-за локдауна

Мэр Львова Андрей Садовой выступил против идеи введения локдауна на новогодние праздники.

Об этом Львовскому порталу сообщили в пресс-службе горсовета Львова.

"Сейчас речь идет о введении локдауна. В правительстве пока не решили, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона", - сказал он.

По его словам, Рождество во Львове отменять нельзя, потому что в городе будет царить "особая атмосфера" и многие люди захотят нею насладиться. Он говорит, что это стоит учесть, так как "никакие запреты действовать не будут".

По словам Садового, ситуация с коронавирусом в городе остается контролируемой, а загрузка коек - стабильной.

Отметим, что мэр Львова выступал и против введения карантина выходного дня.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет", - говорил он.

Как сообщалось ранее, решение о введении локдауна будет принято не позже пятницы, 4 декабря.