Трассу Киев-Одесса замело снегом, люди в трех областях остались без света: в Украине разгулялась непогода (видео)

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10:30 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В ночь на 1 декабря в некоторых регионах страны значительно ухудшились погодные условия в связи с выпадением мокрого снега. 

По сообщениям Службы автомобильных дорог Одесской области, в эту ночь на дорогах работало много спецтехники, в частности на трассах: М-16 Одеса – Кучурган,  Е95 Одесса - Киев, М-05 Одесса - Киев и М-13 Одесса - Кропивницкий.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и сегодня. 

1 декабря в Одесской области будет облачно. Ночью осадки, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы, 15-18 м/с.

На автодорогах области местами гололедица, видимость во время осадков 200-500 м.

В Одессе температура ночью от 1 ° мороза до 1 ° тепла, днем 2-4 ° тепла.

В Одесской области температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.

В ГСЧС сообщают, что в "ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецка - 1".

Отметим, что в Карпатах зима пришла как раз по расписанию: на горе Поп Иван термометры фиксируют мороз до -12. 

С первым днем зимы! Красивые картинки и забавные поздравления

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Одесса, Погода, Дороги, Непогода, Одесская область, Снег, трассы.

Автор:

Телеграф
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