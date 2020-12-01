«Водители попали в западню»: протестующие ФОПовцы парализовали движение на Крещатике (фото, видео)

1 декабря в Киеве под Верховной Радой Украины несколько тысяч представителей ФОПов вышли на митинг с требованием сохранения упрощенной системы налогообложения. Затем колонна из предпринимателей отправилась на Крещатик и перекрыла центральную улицу столицы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского "PavlovskyNews".

Там также поделились кадрами с места событий:

В то же время водители авто, которые находились на Крещатике попали "в западню" из-за акции протеста предпринимателей.

По информации патрульной полиции Киева, движение машин на Крещатике было парализовано, от Европейской площади до Бессарабского рынка была пробка, но вскоре движение по улице было возобновлено.

Стоит отметить, что ФОПовцы с Крещатика отправились вверх на Банковую.

По предварительной информации, протестующие идут медленно, так как улица Круглоуниверситетская не обладает такой пропускной способностью. Люди создают много шума с помощью дудок.

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