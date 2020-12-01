На левом берегу в Киеве серьезный пожар: первые детали и видео

В Киеве произошел пожар на пересечении улиц Челябинской и Митрополита Андрея Шептицкого (бывшая Луначарского).

Видео пожара появилось в Телеграм-каналах "Київ Оперативний" и "dtp.kiev.ua".

"Серьезный пожар в Киеве на Левобережке, Луначарского/Челябинская", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что пожар произошел в сарае, перекидывания огня на расположенный рядом дом удалось не допустить.

На месте продолжают работу спасатели ГСЧС. Информации о пострадавших и причинах пожара пока не поступало.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области в поселке Безлюдовка сгорело здание "Новой почты" и магазин спортивных товаров.

А до этого в Харькове произошел крупный пожар в торговом центре "Барабошово", в котором огонь уничтожил 25 павильонов из 85.