Под Одессой квартиру залило кипятком: ЧП попало на видео

В Белгород-Днестровском Одесской области в одной из квартир произошло ЧП: прорвало батарею отопления, в связи с чем жилье залило 17 кубами кипятка.

Об этом сообщает в Telegram-канале "Ху**ая Одесса".

На кадрах видно, как вода под 40 градусов заливает квартиру как из ведра. По всей квартире стоит "дым" от кипятка.

Судя по кадрам, ущерб квартире нанесен значительный. Вода даже лилась из отверстий в проводке.

Напомним, что ранее мощный потоп произошел из-за прорыва трубы с горячей водой на проспекте Науки в Киеве, в связи с чем жители шутили про джакузи.

Также занимательное ЧП случилось в Челябинске, где новую инфекционную больницу затопило спустя неделю после открытия.