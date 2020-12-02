С катком, но без массовых гуляний: во Львове приняли решение по новогодним праздникам

В связи с пандемией коронавируса во Львове панируют отказаться от масштабных мероприятий на Новый Год и Рождество.

Об этом сообщил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, в этом году акцент сделают на небольших праздничных локациях, которые позволят передать "дух Рождества и украинских традиций".

13 декабря в городе планируют установить рождественскую елку, а уже 18 декабря, накануне святого Николая, ее собираются подсветить.

В то же время о праздничных ярмарках пока решение в горсовете не приняли.

Стоит отметить, что на площади Рынок уже начали устанавливать каток, а на Рождество установят еще и Дидуха.

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