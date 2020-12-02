Локдаун откладывается? Появилась новая информация об ужесточении карантина в Украине

До Нового года жесткий локдаун в Украине вводить не будут.
Такую информацию сообщают источники издания "Страна".
"Пока позиция у властей такая, что локдауна до нового года не введут. Только если совсем будет катастрофа по коронавирусу, тогда могут пересмотреть это. Но пока концепция - до нового года не вводить, а дальше видно будет", - сказал источник.
Между тем, ранее "Телеграф" сообщал, что в правительстве активно обсуждают даты введения нового локдауна, но пока окончательное решение принять пока не могут.
Напомним, в Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.