Локдаун откладывается? Появилась новая информация об ужесточении карантина в Украине

До Нового года жесткий локдаун в Украине вводить не будут.

Такую информацию сообщают источники издания "Страна".

"Пока позиция у властей такая, что локдауна до нового года не введут. Только если совсем будет катастрофа по коронавирусу, тогда могут пересмотреть это. Но пока концепция - до нового года не вводить, а дальше видно будет", - сказал источник.

Между тем, ранее "Телеграф" сообщал, что в правительстве активно обсуждают даты введения нового локдауна, но пока окончательное решение принять пока не могут.

Напомним, в Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.