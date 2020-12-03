40 коек на 100 человек и парень сидит без обоняния: появилось видео "карантина" в одесском военкомате

В Малиновском областном военкомате города Одесса нарушают все возможные правила карантина. Призывники, находящиеся на карантине, находятся в одном помещении.

Видео с места событий опубликовали читатели канала "Хуе**я Одесса".

На видео видно, около 100 человек находятся в одной комнате, а коек примерно 40 штук.

Известно, что среди них находится человек, у которого нет обоняния. Несмотря на тревожный симптом, его никуда не отпускают и держат со всеми.

Потенциального больного держат рядом со здоровыми людьми.

Отметим, в Одесской области активно сейчас активно идет призов. Для прохождения срочной службы уже отправлено более 370 человек. Это 50% от необходимого числа призывников.

Как сообщается, молодых людей протестировали на коронавирус и провели температурный скрининг, а также проинструктировали о правилах ношения масок и социальной дистанции.

Видимо, хорошо протестировали и проинструктировали.

Напомним, по состоянию на утро 3 декабря в Украине 14 496 новых случаев COVID-19. В частности, в Одесской области - 935 случаев. Одесский регион один из "антилидеров" в Украине.