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40 коек на 100 человек и парень сидит без обоняния: появилось видео "карантина" в одесском военкомате

40 коек на 100 человек и парень сидит без обоняния: появилось видео "карантина" в одесском военкомате
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В Малиновском областном военкомате города Одесса нарушают все возможные правила карантина. Призывники, находящиеся на карантине, находятся в одном помещении. 

Видео с места событий опубликовали читатели канала "Хуе**я Одесса".

На видео видно, около 100 человек находятся в одной комнате, а коек примерно 40 штук.

Известно, что среди них находится человек, у которого нет обоняния. Несмотря на тревожный симптом, его никуда не отпускают и держат со всеми. 

Потенциального больного держат рядом со здоровыми людьми.

Отметим, в Одесской области активно сейчас активно идет призов. Для прохождения срочной службы уже отправлено более 370 человек. Это 50% от необходимого числа призывников. 

Как сообщается, молодых людей протестировали на коронавирус и провели температурный скрининг, а также проинструктировали о правилах ношения масок и социальной дистанции.

Видимо, хорошо протестировали и проинструктировали.

Напомним, по состоянию на утро 3 декабря в Украине 14 496 новых случаев COVID-19. В частности, в Одесской области - 935 случаев. Одесский регион один из "антилидеров" в Украине.

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Все по теме:

Одесса, Военкомат, Коронавирус, Призывники, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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