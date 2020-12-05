В Украине ловелас стал миллионером, обманывая женщин на сайтах знакомств (фото)

В Украине киберполицейские разоблачили мошенника, который на сайтах знакомств обманул женщин более чем на миллион гривен, и продолжал наживаться на наивных украинках даже сидя в СИЗО.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Сотрудники киберполиции Киева совместно со следователями Шевченковского управления полиции и оперативными сотрудниками госучреждения "Киевский следственный изолятор" разоблачили гражданина в совершении интернет-мошенничества. Киберполиции установила, что к таким действиям причастен 34-летний иностранный гражданин, который сейчас находится под следствием за совершение аналогичного преступления", - передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что на сайтах знакомств мужчина заводил отношения с женщинами, а после - выманивал у них деньги и ювелирные изделия. По предварительным данным, злоумышленник обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1 млн 300 тысяч гривен.

У мошенника изъяли мобильный телефон и сим-карту. Ему угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина смог неоднократно пополнить счет одной купюрой. Все, что ему понадобилось, это нитка и клейкая лента.