Предлагали миллионы за голос: в Одессе после стычек депутатов все же прошла сессия облсовета

Серьезная драка в Одесском облсовете, который никак не мог начать первую сессию из-за блокирования трибуны представителями ОПЗЖ, Партии Шария и "За майбутнє" все же завершилась избранием нового главы облсовета.

Потасовки продлилилсь около 12 часов и закончились после 23:00. Сессия началась в 23:27.

В 23:45 депутаты формально приняли присягу и приступили к тайному голосованию за председателя собрания, на пост которого претендовали два человека — Григорий Диденко от "Слуги народа" и Вадим Шкаровский от ОПЗЖ.

Победа досталась Григорию Диденко - его поддержали 44 депутата. За его оппонента было отдано 40 голосов.

Григорий Диденко - предприниматель, муж народного депутата от партии "Слуга народа" Юлии Диденко. По информации местных СМИ, новый председатель областного совета был "неформальным руководителем штаба" Слуги народа "в Одесской области".

Отметим, что в ходе голосования представители ОПЗЖ пытались всеми силами добиться победы своего представителя. В ход пошел даже подкуп депутатов. Суммы доходят до 75 тысяч долларов США, что составляет 2,1 млн грн в эквиваленте.