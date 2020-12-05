"Пофиг на войну": в Клавдиево разгневали объяснением продажи игрушек для армии России

После скандала на "Фабрике елочных игрушек" под Киевом, где обнаружили новогодние украшения для российских военных, руководство компании наконец-то дало официальный комментарий по этому поводу.

В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от рыночных отношений с Россией.

Об этом заявил глава правления компании Павел Гукасов.

По его словам, на данный момент тираж ликвидирован.

"Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль", - заявил он.

При этом пользователи сети остались недовольны таким заявлением.

"Теперь мы знаем где живут продажные быдланы", "Как школота оправдывается. Пофиг на войну. Пофиг на все", "Может надо Службу безопасности Украины пригласить на экскурсию?", "Опять вся вина на рабочих, и научится уже отвечать за свои действия, а не всегда холопы виноваты во всем", - пишут пользователи Facebook.