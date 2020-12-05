Ветераны АТО поговорили с директором скандальной Клавдиевской фабрики

Ветераны АТО/ООС наведались к директору Клавдиевской фабрики ёлочных игрушек, на которой производили продукцию с логотипом армии РФ.

Видео "переговоров" обнародовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как видно на кадрах, директор компании сначала пытался отнекиваться, однако позже признал, что действительно такой заказ был.

"Лучше я оттуда возьму деньги и буду здесь платить налоги", - сказал он, отметив, что "морально это не очень красиво" и что "он не получает от этого удовольствия".

Ветераны с его позицией не согласились.

Внимание, на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее глава правления компании, объяснил как так получилось, что на его фабрике производились игрушки с символикой армии России. Также он пообещал, что подобных инцидентов впредь не случится.