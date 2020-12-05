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Ветераны АТО поговорили с директором скандальной Клавдиевской фабрики

Ветераны АТО поговорили с директором скандальной Клавдиевской фабрики
14:59 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Ветераны АТО/ООС наведались к директору Клавдиевской фабрики ёлочных игрушек, на которой производили продукцию с логотипом армии РФ

Видео "переговоров" обнародовал Телеграм-канал "Политика Страны". 

Как видно на кадрах, директор компании сначала пытался отнекиваться, однако позже признал, что действительно такой заказ был. 

"Лучше я оттуда возьму деньги и буду здесь платить налоги", - сказал он, отметив, что "морально это не очень красиво" и что "он не получает от этого удовольствия". 

Ветераны с его позицией не согласились. 

Внимание, на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее глава правления компании, объяснил как так получилось, что на его фабрике производились игрушки с символикой армии России. Также он пообещал, что подобных инцидентов впредь не случится. 

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Киев, Россия, Игрушки.

Автор:

Телеграф
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