Пляж популярного курорта в Крыму превратили в свалку (фото)

В оккупированном Крыму строительный грунт и мусор сбросили прямо в море.
Соответствующие фотографии размещены в Твиттер "Roksolana Today".
В сообщении указано, что кадры запечатлены на южном береге Крыма (ЮБК) в селе Малый Маяк неподалеку от Алушты.
"Малый маяк. Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи. Практически в море", - сказано в сообщении.
Малый маяк
сброс строительного грунта прямо на городские пляжи практически в море pic.twitter.com/AFKJ8k5qjv
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 4, 2020
Малый Маяк
ЮБК
сттроительный мусор фактически в море
Такого даже у нас еще не было... pic.twitter.com/rDRxehxcGg
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 5, 2020
ЮБК
Малый Маяк
моментально-в море!
варварская гавань pic.twitter.com/TeaPqVyYKl
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 5, 2020
"Хорошо в Крыму", - прокомментировал фотографии представитель Украины от ОРДО в ТКГ Денис Казанский.
Хорошо в Крыму https://t.co/YoOTioY6gy
— Денис Казанський (@den_kazansky) December 5, 2020
Как сообщалось ранее, для борьбы с нехваткой воды на полуострове, оккупационные "власти" решили осушить известное озеро под селом Скалистое, также известное как "крымские Мальдивы".
Также ранее в сети показали, в каком состоянии находится Чернореченское водохранилище. Воды в водохранилище катастрофически мало, а русло впадающей в него реки Бага превратилось в помойку.