Пляж популярного курорта в Крыму превратили в свалку (фото)

В оккупированном Крыму строительный грунт и мусор сбросили прямо в море.

Соответствующие фотографии размещены в Твиттер "Roksolana Today".

В сообщении указано, что кадры запечатлены на южном береге Крыма (ЮБК) в селе Малый Маяк неподалеку от Алушты.

"Малый маяк. Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи. Практически в море", - сказано в сообщении.

Малый маяк

сброс строительного грунта прямо на городские пляжи практически в море pic.twitter.com/AFKJ8k5qjv — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 4, 2020

Малый Маяк

ЮБК

сттроительный мусор фактически в море

Такого даже у нас еще не было... pic.twitter.com/rDRxehxcGg — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 5, 2020

ЮБК

Малый Маяк

моментально-в море!

варварская гавань pic.twitter.com/TeaPqVyYKl — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 5, 2020

"Хорошо в Крыму", - прокомментировал фотографии представитель Украины от ОРДО в ТКГ Денис Казанский.

Хорошо в Крыму https://t.co/YoOTioY6gy — Денис Казанський (@den_kazansky) December 5, 2020

Как сообщалось ранее, для борьбы с нехваткой воды на полуострове, оккупационные "власти" решили осушить известное озеро под селом Скалистое, также известное как "крымские Мальдивы".

Также ранее в сети показали, в каком состоянии находится Чернореченское водохранилище. Воды в водохранилище катастрофически мало, а русло впадающей в него реки Бага превратилось в помойку.