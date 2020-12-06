Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Итоги дня 5 декабря: скандал с игрушками для военных РФ, митинги в Европе и протесты против Пашиняна
Итоги дня 5 декабря: скандал с игрушками для военных РФ, митинги в Европе и протесты против Пашиняна
Какой праздник 6 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 6 декабря: народные приметы и запреты
Кошмар Барселоны в Испании продолжается: видеообзор матча с Кадисом
Кошмар Барселоны в Испании продолжается: видеообзор матча с Кадисом

Пляж популярного курорта в Крыму превратили в свалку (фото)

Пляж популярного курорта в Крыму превратили в свалку (фото)
01:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В оккупированном Крыму строительный грунт и мусор сбросили прямо в море. 

Соответствующие фотографии размещены в Твиттер "Roksolana Today". 

В сообщении указано, что кадры запечатлены на южном береге Крыма (ЮБК) в селе Малый Маяк неподалеку от Алушты.

"Малый маяк. Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи. Практически в море", - сказано в сообщении. 

"Хорошо в Крыму", - прокомментировал фотографии представитель Украины от ОРДО в ТКГ Денис Казанский.  

Как сообщалось ранее, для борьбы с нехваткой воды на полуострове, оккупационные "власти" решили осушить известное озеро под селом Скалистое, также известное как "крымские Мальдивы".

Также ранее в сети показали, в каком состоянии находится Чернореченское водохранилище. Воды в водохранилище катастрофически мало, а русло впадающей в него реки Бага превратилось в помойку

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Крым.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бавария и РБ Лейпциг сыграли безумный матч, забив шесть голов на двоих (видео)
02 Реал после обидного поражения от Шахтера разобрался с Севильей (видео)
03 "Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал
04 Два автогола и нереализованная "паненка" - в обзоре матча Шахтер - Минай (видео)
05 Украина вступит в НАТО до 2030 года? Министр обороны прояснил ближайшие шаги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Надо зас**ть всю Арктику&quot;: сеть обсуждает, чем будет &quot;прирастать&quot; Россия Путина
"Надо зас**ть всю Арктику": сеть обсуждает, чем будет "прирастать" Россия Путина
Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса
Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса
Пашиняну в Армении объявили ультиматум: фото и видео, как прошли протесты
Пашиняну в Армении объявили ультиматум: фото и видео, как прошли протесты
Поздравления с Днем ВСУ 2020 в прозе и стихах
Поздравления с Днем ВСУ 2020 в прозе и стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь