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Путин "осчастливил" украинских ветеранов своими медалями: "скандал" подхватили росСМИ

Путин "осчастливил" украинских ветеранов своими медалями: "скандал" подхватили росСМИ
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Житель Днепропетровской области ветеран Второй мировой войны Василий Волошко получил медаль и поздравления от президента РФ Владимира Путина. Семья 95-летнего мужчины выразила возмущение.

Об этом сообщает местный 11 канал.  

Старшая дочь Волошко Любовь рассказала, что ее отец убежденный патриот и после начала войны на Донбассе регулярно поддерживал Вооруженные силы Украины. 

Медаль и удостоверение Любовь получила в Новомосковском совете ветеранов. 

Его председатель Михаил Горбов подтвердил, что это не ошибка и кроме Волошко такие награды получили еще 14 ветеранов. 

В Новомосковск медали попали от Харьковского областного совета ветеранов, в материале говорится, что эта организация создана менее двух лет назад.  Комментариев от ее представителей не поступало. 

Семья Волошко теперь намерена подать заявление в СБУ и выяснить все обстоятельства инцидента. 

Стоит отметить, что в российских СМИ эту новость активно тиражируют. 

Напомним, на фабрике елочных украшений под Киевом нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.

Сами работники ничего плохого в своих действиях не увидели

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Россия, Днепропетровская область, Новомосковск.

Автор:

Телеграф
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