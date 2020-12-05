Путин "осчастливил" украинских ветеранов своими медалями: "скандал" подхватили росСМИ

Житель Днепропетровской области ветеран Второй мировой войны Василий Волошко получил медаль и поздравления от президента РФ Владимира Путина. Семья 95-летнего мужчины выразила возмущение.
Об этом сообщает местный 11 канал.
Старшая дочь Волошко Любовь рассказала, что ее отец убежденный патриот и после начала войны на Донбассе регулярно поддерживал Вооруженные силы Украины.
Медаль и удостоверение Любовь получила в Новомосковском совете ветеранов.
Его председатель Михаил Горбов подтвердил, что это не ошибка и кроме Волошко такие награды получили еще 14 ветеранов.
В Новомосковск медали попали от Харьковского областного совета ветеранов, в материале говорится, что эта организация создана менее двух лет назад. Комментариев от ее представителей не поступало.
Семья Волошко теперь намерена подать заявление в СБУ и выяснить все обстоятельства инцидента.
Стоит отметить, что в российских СМИ эту новость активно тиражируют.
Напомним, на фабрике елочных украшений под Киевом нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.
Сами работники ничего плохого в своих действиях не увидели.