Путин "осчастливил" украинских ветеранов своими медалями: "скандал" подхватили росСМИ

Житель Днепропетровской области ветеран Второй мировой войны Василий Волошко получил медаль и поздравления от президента РФ Владимира Путина. Семья 95-летнего мужчины выразила возмущение.

Об этом сообщает местный 11 канал.

Старшая дочь Волошко Любовь рассказала, что ее отец убежденный патриот и после начала войны на Донбассе регулярно поддерживал Вооруженные силы Украины.

Медаль и удостоверение Любовь получила в Новомосковском совете ветеранов.

Его председатель Михаил Горбов подтвердил, что это не ошибка и кроме Волошко такие награды получили еще 14 ветеранов.

В Новомосковск медали попали от Харьковского областного совета ветеранов, в материале говорится, что эта организация создана менее двух лет назад. Комментариев от ее представителей не поступало.

Семья Волошко теперь намерена подать заявление в СБУ и выяснить все обстоятельства инцидента.

Стоит отметить, что в российских СМИ эту новость активно тиражируют.

Напомним, на фабрике елочных украшений под Киевом нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.

Сами работники ничего плохого в своих действиях не увидели.