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Лучше бы промолчал: прояснилась связь руководства "Клавдиево" с еще одной фабрикой в России

Лучше бы промолчал: прояснилась связь руководства "Клавдиево" с еще одной фабрикой в России
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В скандале с производством елочных игрушек для армии РФ под Киевом всплыла интересная деталь. 

Об этом написал блогер Сергей Мисюра в Facebook.

"Когда в "зашкваре" с елочными украшениями для нужд армии России или нашей украинской ваты в ФБ случайно воскрес один из руководителей фабрики, то люди нашли много интересного по этой фабрике", - написал он. 

Мисюра указал, что фабрика "Клавдиево" была создана предположительно братом Павла Гукасова Олегом в 2016 году. А местом регистрации компании указана Москва. 

"Конечно, лучше бы Павлу Гукасову было промолчать, но теперь он обязан прокомментировать и создание этой же фабрики по юридическому адресу именно в России. Именно в 2016 году и наверняка братом Олегом, потому что фамилия и отчество Игоревичи", - отметил он. 

Как сообщалось ранее, к руководителю Клавдиевской фабрики наведались ветераны АТО и потребовали объяснить ситуацию.

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Все по теме:

Россия, Игрушки, Сергей Мисюра, Павел Гукасов.

Автор:

Телеграф
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