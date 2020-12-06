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В центре Днепра устроили массовую драку со стрельбой и поножовщиной (видео)

В центре Днепра устроили массовую драку со стрельбой и поножовщиной (видео)
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф

В ночь с субботы на воскресенье, 5-6 декабря, в центре Днепра произошла массовая драка.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 01:45 возле бара Utkabar на проспекте Дмитрия Яворницкого, 49. 

На место оперативно направились патрульные и медики.

В ходе выяснений обстоятельств, стало известно, что в конфликте поучаствовали около 10 человек. Были слышны выстрелы. У двух участников драки обнаружили ножевые ранения рук, еще один был экстренно госпитализирован в больницу №16.

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Все обстоятельства выясняют следователи. Комментариев по поводу этой драки пока нет.

Напомним, неподалеку от стадиона Олимпийский в центре Киева две девушки пели гимн России, за что в очень скором времени поплатились.

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Все по теме:

Драка, Днепр, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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