Харьковская ОГА оскандалилась из-за Дня ВСУ

Харьковская облгосадминистрация, где недавно сменился руководитель, "забыла" поздравить военнослужащих с Днем вооруженных сил Украины.

Как сообщает Вечерний Харьков, подобное случается впервые за все годы войны.

Харьковская ОГА также проигнорировала поздравление Владимира Зеленского, чьи обращения всегда публикуются на сайте.

Согласно данным источников издания в руководстве Украины, подобное является серьезным нарушением протокола. Сайты других ОГА и пресс-службы президента обнародовали поздравления военнослужащим ВСУ.

В сообщении отмечается, что ситуация уже вызвала соответствующую оценку в ОПУ и среди военных.

Добавим, что после того, как ситуация получила общественную огласку, поздравление все же было размещено на сайте.

Как сообщалось ранее, в День ВСУ Зеленский пообещал не сокращать финансирование армии.