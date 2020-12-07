Зверское убийство музыканта в Киеве: в деле появился новый фигурант (фото)

К исчезновению и к последующему убийству известного музыканта и аранжировщика 65-летнего Александра Деревянко причастен еще один человек.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

"31-летний киевлянин помогал двум сообщникам в сокрытии тяжкого преступления с целью завладения имуществом", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, полицейским стало известно, что третий фигурант преступления похитил из квартиры жертвы музыкальные инструменты.

"В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения", - добавили в полиции.

Напомним, что о самом исчезновении музыканта еще 27 ноября заявили его ученики, которых он обучал музыке. Тогда полицейские вскрыли квартиру мужчины и обнаружили там записку, воткнутую в двери со словами "Уехал в командировку. Звоните!".

Как сообщал "Телеграф", ранее тело Деревянко было найдено в Борисполе, в одном из гаражных кооперативов, спустя почти неделю после исчезновения. Следствие установило, что злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. И. Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушили.