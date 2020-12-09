"Люди умирают": стало известно о катастрофической ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе

На территории Донбасса сейчас слишком высокий коэффициент смертности от коронавируса, люди массово умирают.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" заявил глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш.

"Даже официальная статистика демонстрирует, что коэффициент смертности от ковида там - 9,1, почти в два раза больше среднемирового. Для сравнения - в Украине данный коэффициент составляет меньше 6", - заявил он.

Эксперт рассказал, что с ОРДЛО сейчас поступает большое количество сообщений о смертях жителей региона.

"Огромное количество людей госпитализируют с диагнозом пневмония. Хоть все понимают, что это - ковид", - говорит Гармаш.

Осложняет, по его словам, сложившуюся ситуацию, закрытый въезд на остальную территорию страны. У больных нет возможности купить лекарства и получить более качественную медицинскую помощь.

"На оккупированных территорий сложная ситуация и с врачебной помощью, и с медикаментами", - заявляет эксперт.

При этом, оккупанты делают из открытия пунктов пропуска предмет торгов, что демонстрирует их заинтересованность в политике, а не людях.

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