Скачать
Среда, 09.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем
Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем
В Украине рекорд смертности от коронавируса
В Украине рекорд смертности от коронавируса
В Полтаве горит здание кинотеатра: фото и видео с места
В Полтаве горит здание кинотеатра: фото и видео с места
Лига чемпионов: результаты матчей 8 декабря
Лига чемпионов: результаты матчей 8 декабря

"Люди умирают": стало известно о катастрофической ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе

"Люди умирают": стало известно о катастрофической ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф

На территории Донбасса сейчас слишком высокий коэффициент смертности от коронавируса, люди массово умирают.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" заявил глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш.

"Даже официальная статистика демонстрирует, что коэффициент смертности от ковида там - 9,1, почти в два раза больше среднемирового. Для сравнения - в Украине данный коэффициент составляет меньше 6", - заявил он.

Эксперт рассказал, что с ОРДЛО сейчас поступает большое количество сообщений о смертях жителей региона. 

"Огромное количество людей госпитализируют с диагнозом пневмония. Хоть все понимают, что это - ковид", - говорит Гармаш.

В Украине рекорд смертности от коронавируса

Осложняет, по его словам, сложившуюся ситуацию, закрытый въезд на остальную территорию страны. У больных нет возможности купить лекарства и получить более качественную медицинскую помощь.

"На оккупированных территорий сложная ситуация и с врачебной помощью, и с медикаментами", - заявляет эксперт.

При этом, оккупанты делают из открытия пунктов пропуска предмет торгов, что демонстрирует их заинтересованность в политике, а не людях.

Больше читайте в материале "Телеграфа": Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Коронавирус, Сергей Гармаш, ОРДЛО, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На популярном курорте на Львовщине застрелили "криминального авторитета" (фото)
02 Трибунал для Лукашенко вполне вероятен, а вот с Путиным будет сложнее, - политолог
03 "Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева
04 "Перестал даже пытаться": в США раскритиковали последние дни президентства Трампа
05 Вокруг валяются кости: в Запорожской области мужчина осквернил древнее кладбище (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро опустились до важного психологического порога: курс валют на 9 декабря
Доллар и евро опустились до важного психологического порога: курс валют на 9 декабря
&quot;Люди умирают&quot;: стало известно о катастрофической ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе
"Люди умирают": стало известно о катастрофической ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе
Электричество в Украине подорожает в два раза, и это не предел: почему так происходит
Электричество в Украине подорожает в два раза, и это не предел: почему так происходит
Какой праздник 9 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь