В горсовете Харькова получили весточку от Кернеса

Пока все ждут возвращения мэра Харькова Геннадия Кернеса дома, он послал городскому совету весть.

Об этом сообщает Telegram-канал ТРУХА.

Отмечается, что в письме он посоветовал депутатам выбрать Игоря Терехова секретарем горсовета. Оно было зачитано перед голосованием.

В итоге, члены Харьковского горсовета приняли предложение Кернеса и почти единогласно проголосовали за Терехова. Голос "против" отдал лишь один депутат, еще один воздержался.

А вот так выглядит электронное письмо Кернеса с предложением выбрать Терехова:

Напомним, что Павел Фукс рассказал, что Геннадий Кернес планирует вернуться в Харьков ближе к Новому году, 30 декабря.