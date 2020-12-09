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Среда, 09.12.2020
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Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"
Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"

Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"

Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"
16:10 Сегодня Телеграф фото: пресс-служба полиции в Луганской области

Вместе с погибшим 39-летним военнослужащим батальона "Луганск-1" Дмитрием Бондарем, в момент ДТП в автомобиле ВАЗ находились еще и волонтеры.

Об этом на своей Facebook-странице написала волонтер Оксана Циганок.

"Крайняя наша поездка в зону ООС завершилась, к сожалению, неожиданно. По дороге до крайней точки маршрута произошло ДТП - в наш волонтерский бус врезалось авто. Сотни тысяч километров намотаны дорогами Востока, но такое впервые. Последствия, к сожалению, трагические", - написала она.

По словамЦиганок, на данный момент ее состояние и состояние еще двух пострадавших волонтеров – стабильное.

"Еще в 14-15 годах, попадая под обстрелы, я знала, что меня спасет только Бог ... И на этот раз проявилась Божья воля..." – добавила волонтер.

Как сообщал "Телеграф", утром 5 декабря на столичной Оболони, на перекрестке Богатырской и Полярной улиц, произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Вследствие происшествия два человека получили травмы.

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Все по теме:

ДТП, Волонтеры, Луганская область.

Автор:

Телеграф
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