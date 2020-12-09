Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"

Вместе с погибшим 39-летним военнослужащим батальона "Луганск-1" Дмитрием Бондарем, в момент ДТП в автомобиле ВАЗ находились еще и волонтеры.

Об этом на своей Facebook-странице написала волонтер Оксана Циганок.

"Крайняя наша поездка в зону ООС завершилась, к сожалению, неожиданно. По дороге до крайней точки маршрута произошло ДТП - в наш волонтерский бус врезалось авто. Сотни тысяч километров намотаны дорогами Востока, но такое впервые. Последствия, к сожалению, трагические", - написала она.

По словамЦиганок, на данный момент ее состояние и состояние еще двух пострадавших волонтеров – стабильное.

"Еще в 14-15 годах, попадая под обстрелы, я знала, что меня спасет только Бог ... И на этот раз проявилась Божья воля..." – добавила волонтер.

Как сообщал "Телеграф", утром 5 декабря на столичной Оболони, на перекрестке Богатырской и Полярной улиц, произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Вследствие происшествия два человека получили травмы.