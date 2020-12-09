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В Тернопольской области упал самолет: фото с места трагедии

В Тернопольской области упал самолет: фото с места трагедии
18:47 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

9 декабря в районе села Золотая Слобода Козивского района Тернопольской области разбился легкомоторный самолет. В результате ЧП погиб один человек, им оказался пилот.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На месте инцидента сейчас работает бригада из пятерых спасателей. Также была задействована спецтехника.

По предварительным данным, кроме погибшего пилота никто  не пострадал.

В ГСЧС также опубликовали кадры с места крушения самолета:

Остальные детали происшествия выясняют специалисты.

Стоит напомнить, что ранее в Киевской области уже произошел похожий инцидент - неподалеку от села Гоголев потерпел крушение легкомоторный самолет. 

Читайте также в материале "Телеграфа": в Чугуеве упал самолет и сразу же загорелся - подробности жуткой трагедии 25 сентября.

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Все по теме:

Тернополь, Самолеты, Погибшие, ЧП, Авиакатастрофы.

Автор:

Телеграф
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