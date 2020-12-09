Стало известно, будут ли закрывать КПВВ на Донбассе и в Крыму во время зимнего локдауна

В Украине с 8 по 24 января будет введен локдаун. Тем не менее, все контрольно-пропускные пункты в Крыму и на Донбассе продолжат работать в штатном режиме.

Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сегодня на заседании Кабинет министров Украины члены правительства поддержали данное предложение министерства по вопросам реинтеграции.

"Мы осуждаем блокировку работы КПВВ со стороны РФ как на админчертах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек", - отметил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что будет и не будет работать во время локдауна в Украине - инфографика.