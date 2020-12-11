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Робот без единого надреза удалил грыжу у пациента на Львовщине (фото)

Робот без единого надреза удалил грыжу у пациента на Львовщине (фото)
03:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Во Львове робот-хирург Da Vinci провел первую операцию. Без единого разреза, только проколами, он смог удалить грыжу диафрагмы.

Об этом сообщили во Львовской клинической больницы скорой помощи в Facebook.

Первым пациентом робота-хирурга стал 50-летний человек из города Броды Львовской области.

"Он обратился с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение. Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку", - сказано в сообщении.

Во время вмешательства робот был в нескольких метрах от пациента. На нем была камера, транслировавшая изображение медикам, а четырьмя "руками" робота на расстоянии руководил врач.

"Вся система состоит из трех элементов. Это консоль хирурга - рабочее место хирурга, работающего с помощью специальных джойстиков и высокоточных инструментов, консоль пациента - руки работа, позволяющие осуществлять движения с поворотом на 360 градусов, а также 3D-визуализационные система, объединяющая консоли хирурга и пациента".

Операция длилась около 6 часов. Прооперированный мужчина сейчас уже находится в сознании.

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Все по теме:

Львов, Операции, Робот-хирург, Da Vinci.

Автор:

Телеграф
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