Шестимесячный ребенок стал жертвой коронавируса в Николаеве

В детской больнице №2 Николаева скончался 6-месячный ребенок, у которого накануне диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай поведала изданию, что младенец имел серьезную врожденную патологию. Ребенок родился недоношенным, с весом 750 граммов.

Его госпитализировали в пятницу, 4 декабря, в отделение реанимации.

Несмотря на все усилия врачей, спасти малыша не удалось — спустя 5 дней он скончался.

Напомним, в Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране уже 858 714 случаев коронавируса. За последние сутки были обнаружены свыше 13 тысяч новых случаев заболевания.