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Четверг, 10.12.2020
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В Украине снова больше 13 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине снова больше 13 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране уже 858 714 случаев коронавируса. Вчера Украина достигла рекорда смертности по COVID-19, а за последние сутки были обнаружены свыше 13 тысяч новых случаев заболевания.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

  • госпитализированы - 2 993 человек;

  • летальных случаев - 266;

  • выздоровели - 13 903 человек;

  • сделано тестов за сутки - 67 142 (методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863).

В Минздраве поведали, что общее число жертв COVID-19 в Украине составило 14 470. Смогли преодолеть заболевание 465 021 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Напомним, что вчерашнее заявление главы Минздрава Максима Степанова о ситуации с COVID-19 вызвало бурю негодования среди пользователей сети.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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