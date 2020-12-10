Падение самолета в Тернопольской области: в полиции назвали причины и показали видео

40-летний житель Николаевской области, пилот легкомоторного самолета, который разбился в районе села Золотая Слобода Козивского района Тернопольской области 9 декабря, пытался посадить его между двумя полями, но не обратил внимание на неровности и глубокий ров, что и стало роковой ошибкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

"Вероятно он при снижении зацепил крылом землю и как результат - самолет начало бросать оземь", - добавили в ведомстве.

Правоохранители также уточнили, что на момент катастрофы в салоне пассажиров не было, а тело пилота копы обнаружили в десяти метрах от разбитого самолета.

"Оперативники устанавливают как и почему оно там оказалось ли вылетело в результате удара, или вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину", - уточняют правоохранители.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киевской области уже произошел похожий инцидент - неподалеку от села Гоголев потерпел крушение легкомоторный самолет.