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"Смотрели со слезами": нашумевшее видео со школьницей на гололеде оценили родные девочки

"Смотрели со слезами": нашумевшее видео со школьницей на гололеде оценили родные девочки
22:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне непогоды в Киеве, которая покрыла улицы города ледяной коркой, в интернете стало вирусным видео о школьнице, которая пытается добраться домой по Андреевском спуску.  

Телеканалу "Україна 24" удалось пообщаться с героиней ролика Марией Моисеенко. 

Она призналась, что упала сорок раз, пока пыталась преодолеть скользкую преграду. В итоге за ней пришел брат и отвел домой.

 "За мной брат пришел и мы ушли вместе", - сказала она. 

Мать девочки Инна Моисеенко отметила, что видео семья смотрела со слезами. 

"Моя первая реакция была - я плакала. Слава Богу, все окончилось хорошо, у Маши спортивный характер", - отметила она, добавив, что впредь о ее ребенке будут лишь смешные, хорошие видео. 

Как сообщалось ранее, киевляне поделились в соцсетях сказочными снимками обледеневшего города

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Все по теме:

Киев, Гололед, Мария Моисеенко.

Автор:

Телеграф
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