"Смотрели со слезами": нашумевшее видео со школьницей на гололеде оценили родные девочки

На фоне непогоды в Киеве, которая покрыла улицы города ледяной коркой, в интернете стало вирусным видео о школьнице, которая пытается добраться домой по Андреевском спуску.

Телеканалу "Україна 24" удалось пообщаться с героиней ролика Марией Моисеенко.

Она призналась, что упала сорок раз, пока пыталась преодолеть скользкую преграду. В итоге за ней пришел брат и отвел домой.

"За мной брат пришел и мы ушли вместе", - сказала она.

Мать девочки Инна Моисеенко отметила, что видео семья смотрела со слезами.

"Моя первая реакция была - я плакала. Слава Богу, все окончилось хорошо, у Маши спортивный характер", - отметила она, добавив, что впредь о ее ребенке будут лишь смешные, хорошие видео.

Зараз би гуляти по Андріївському узвозу. pic.twitter.com/G3SqwtMiDA — Грішин (@grishyn_ua) December 10, 2020

Как сообщалось ранее, киевляне поделились в соцсетях сказочными снимками обледеневшего города.