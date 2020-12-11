"Смотрели со слезами": нашумевшее видео со школьницей на гололеде оценили родные девочки

На фоне непогоды в Киеве, которая покрыла улицы города ледяной коркой, в интернете стало вирусным видео о школьнице, которая пытается добраться домой по Андреевском спуску.
Телеканалу "Україна 24" удалось пообщаться с героиней ролика Марией Моисеенко.
Она призналась, что упала сорок раз, пока пыталась преодолеть скользкую преграду. В итоге за ней пришел брат и отвел домой.
"За мной брат пришел и мы ушли вместе", - сказала она.
Мать девочки Инна Моисеенко отметила, что видео семья смотрела со слезами.
"Моя первая реакция была - я плакала. Слава Богу, все окончилось хорошо, у Маши спортивный характер", - отметила она, добавив, что впредь о ее ребенке будут лишь смешные, хорошие видео.
Зараз би гуляти по Андріївському узвозу. pic.twitter.com/G3SqwtMiDA
— Грішин (@grishyn_ua) December 10, 2020
Как сообщалось ранее, киевляне поделились в соцсетях сказочными снимками обледеневшего города.